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Süper Lig'den 2 kulüp PFDK'ya sevk edildi

() Hukuk Müşavirliği, ve 'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Ayrıca Kayserisporlu futbolcu 'in sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disipline yollandığı duyuruldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 17:21
Süper Lig'den 2 kulüp PFDK'ya sevk edildi

'den yapılan açıklamada, ile oynadıkları maçta talimatlara aykırı hareket nedeniyle 'un disipline gönderildiği belirtildi.

'un, maçında yaşanan saha olayları ile usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Aynı müsabakada Hes Kablo Kulübü yardımcı antrenörü 'nın talimatlara aykırı hareketi ve hakareti sebebiyle kurula sevk edildiği kaydedildi. Öte yandan Kayserisporlu futbolcu 'in sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disipline yollandığı duyuruldu.

Antrenörü 'nin maçında talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz disipline gönderildiği belirtildi.

Medipol Başakşehir antrenörü 'ın da talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
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