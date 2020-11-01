Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı 1 Kasım Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rizespor: Gökhan, Dilaver, Meriah, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Donsah, Baiano, Boldrin, Samudio, Remy

Kayserispor: Lung, Zoran, Lopes, Dimitrios, Yasir, Campanharo, Ackah, Hasan Hüseyin, Fernandes, Kanga, Denis