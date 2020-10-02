Ankaragücü - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Ankaragücü geride kalan 3 haftada 1 puan elde ederken, Kayserispor'un 3 puanı bulunuyor. Maç ile ilgili merak edilen konulardan biri de maçın yayın saati ve kanalı. Peki, Ankaragücü - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Kayserispor maçı 2 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Mücadele corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Adzic, Diousse, Alper Potuk, Paintsil, Lukasik, Bolingi

Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Attamah, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique, Gustavo Campanharo, Kanga, Lennon, İlhan Parlak