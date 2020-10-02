Haberler Süper Lig Ankaragücü - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 4. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. 'nda oynanacak olan maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 09:23 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 09:26
Ankaragücü - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak olan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Ankaragücü geride kalan 3 haftada 1 puan elde ederken, Kayserispor'un 3 puanı bulunuyor. Maç ile ilgili merak edilen konulardan biri de maçın yayın saati ve kanalı. Peki, Ankaragücü - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Kayserispor maçı 2 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Mücadele corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Adzic, Diousse, , Paintsil, Lukasik, Bolingi

Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Attamah, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique, Gustavo Campanharo, Kanga, Lennon, İlhan Parlak

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