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Son dakika transfer haberi: Manuel Fernandes 'da

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo , bir dönem forması da giyen Portekizli yıldız Manuel Fernandes ile anlaşma sağladı. İşte anlaşma detayları... | Son dakika transfer haberleri

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 22:21
Son dakika transfer haberi: Manuel Fernandes Kayserispor'da

Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kalan transfer çalışmalarını sürdüren , transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılı takım, 2011-2014 yılları arasında forması giyen Portekizli oyuncu Manuel Fernandes ile anlaşma sağladı.

BERNA GÖZBAŞI AÇIKLADI!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, TRT Spor'a yaptığı açıklamada 34 yaşındaki futbolcunun transferini doğrulayarak "Manuel Fernandes ile 1 yıllığına anlaştık, 2. yıl için şartlarımız var. 1 gün önce konuştum, bugün anlaştım, geliyor" dedi.

Fernandes'in 30 Eylül Çarşamba günü Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atcağı öğrenildi.

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