Son dakika transfer haberi: Manuel Fernandes Kayserispor'da

Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kalan transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılı takım, 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Portekizli oyuncu Manuel Fernandes ile anlaşma sağladı.

BERNA GÖZBAŞI AÇIKLADI!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, TRT Spor'a yaptığı açıklamada 34 yaşındaki futbolcunun transferini doğrulayarak "Manuel Fernandes ile 1 yıllığına anlaştık, 2. yıl için şartlarımız var. 1 gün önce konuştum, bugün anlaştım, geliyor" dedi.

Fernandes'in 30 Eylül Çarşamba günü Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atcağı öğrenildi.