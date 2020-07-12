Taraftar için oynayacağım
Kayseri’nin skorer ismi Henrique, yarınki G.Antep maçında sahada olacağını belirtti ve bu ifadeyi kullandı.
Kayserispor'da Pedro Henrique, Gaziantep FK maçında takımındaki yerini alacak. Ligin 31. haftasında oynanan Rizespor maçında sakatlığından ötürü takımdaki yerini alamayan Pedro Henrique, Gaziantep maçında forma giyeceğini söyledi. Bu sezon için Kayserispor'un en çok gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduran Brezilyalı "Sakatlığımdan ötürü Beşiktaş ve Rizespor maçlarında takıma katkı sağlayamadım. Tedavi oluyorum ve antrenmanlara başladım. Kulübüm için taraftar için oynayacağım" dedi.
- 12.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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