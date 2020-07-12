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12 Temmuz 2020, Pazar
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Taraftar için oynayacağım

Taraftar için oynayacağım

’nin skorer ismi Henrique, yarınki G.Antep maçında sahada olacağını belirtti ve bu ifadeyi kullandı.

'da , FK maçında takımındaki yerini alacak. Ligin 31. haftasında oynanan Rizespor maçında sakatlığından ötürü takımdaki yerini alamayan Pedro Henrique, Gaziantep maçında forma giyeceğini söyledi. Bu sezon için Kayserispor'un en çok gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduran Brezilyalı "Sakatlığımdan ötürü ve Rizespor maçlarında takıma katkı sağlayamadım. Tedavi oluyorum ve antrenmanlara başladım. Kulübüm için taraftar için oynayacağım" dedi.

  1. 12.7.2020
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