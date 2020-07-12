Kayserispor'da Pedro Henrique, Gaziantep FK maçında takımındaki yerini alacak. Ligin 31. haftasında oynanan Rizespor maçında sakatlığından ötürü takımdaki yerini alamayan Pedro Henrique, Gaziantep maçında forma giyeceğini söyledi. Bu sezon için Kayserispor'un en çok gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduran Brezilyalı "Sakatlığımdan ötürü Beşiktaş ve Rizespor maçlarında takıma katkı sağlayamadım. Tedavi oluyorum ve antrenmanlara başladım. Kulübüm için taraftar için oynayacağım" dedi.