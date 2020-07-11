Pedro Henrique: Pazartesi günü sahadayım - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Kayserispor Henrique dönüş tarihini açıkladı!

: Pazartesi günü sahadayım

Pedro Henrique: Pazartesi günü sahadayım

'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Geçtiğimiz hafta 'da sakatlığı nedeniyle sahadaki yerini alamayan , FK maçında takımındaki yerini alacağı öğrenildi.

'in 31.haftasında oynanan maçında sakatlığından ötürü takımdaki yerini alamayan , FK maçında forma giyeceğini söyledi. Bu sezon için 'un en çok gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduran Brezilyalı futbolcu "Sakatlığımdan ötürü Beşiktaş ve Rizespor maçlarında takıma katkı sağlayamadım. Tedavi oluyorum ve antrenmanlara başladım. İyileşmek için kendimi hazırlıyorum ve İnşallah pazartesi takımla birlikte sahada olacağım. Gaziantep maçında forma giyeceğim. Kulübüm için taraftar için oynayacağım" dedi.

  1. 11.07.2020
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