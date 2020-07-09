Pedro Henrique hacamat yaptırdı!
Hes Kablo Kayserispor'un 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique Beşiktaş mücadelesinde ayak bileğinden sakatlanmıştı. Başarılı oyuncu Gaziantep FK mücadelesine yetişmek için çaba sarf ederken, hacamat yaptırdığı öğrenildi.
Geride kalan Pazartesi günü Kayseri'de oynanan Beşiktaş maçında ayak bileğinden sakatlanan Pedro Henrique'nin tedavisi sürüyor. Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan ve Kayseri'de kalan futbolcunun Gaziantep FK ile oynanacak maça yetişmesi için çaba sarf ediliyor.
Bugün ayak bileğine hacamat yapılan Pedro Henrique, tedavisi ile ilgili fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken acı çektiğini ve sıkıldığını dile getirdi.
- 09.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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