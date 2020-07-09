Pedro Henrique hacamat yaptırdı! - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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hacamat yaptırdı!

Pedro Henrique hacamat yaptırdı!

Hes Kablo Kayserispor'un 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu mücadelesinde ayak bileğinden sakatlanmıştı. Başarılı oyuncu FK mücadelesine yetişmek için çaba sarf ederken, hacamat yaptırdığı öğrenildi.

Geride kalan Pazartesi günü 'de oynanan maçında ayak bileğinden sakatlanan 'nin tedavisi sürüyor. maçı kadrosuna alınmayan ve Kayseri'de kalan futbolcunun FK ile oynanacak maça yetişmesi için çaba sarf ediliyor.
Bugün ayak bileğine hacamat yapılan Pedro Henrique, tedavisi ile ilgili fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken acı çektiğini ve sıkıldığını dile getirdi.

  1. 09.07.2020
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