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07 Temmuz 2020, Salı
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Lung duvar oldu

Lung duvar oldu

Dün akşam 'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin başarılı kalecisi adeta kalesinde devleşti. Rumen kaleci, ilk yarıda adeta ataklarına duvar ördü.

Dün akşam 'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin başarılı kalecisi adeta kalesinde devleşti. Rumen kaleci, ilk yarıda adeta ataklarına duvar ördü. Maçın ilk yarısında net 3 gol pozisyonunu çıkaran Lung maçın ilk yarısında Beşiktaş'a geçit vermedi. , maçın 42. dakikasında Lung'un kurtarışı sonrasında Romanyalı file bekçisini kutladı. İkinci yarıda da net kurtarışlara imza atan Lung, dün akşamki performansıyla 'in en çok kurtarış yapan ismi oldu ve Trabzonsporlu Uğurcan'ı geride bıraktı.
  1. 7.7.2020
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