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07 Temmuz 2020, Salı
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Diriliş

Diriliş Kayseri

Kümede kalma savaşı veren Prosinecki’nin öğrencileri, karşısında hayat buldu. Art arda 3. maçını kazanan , 3 rakibinin üstüne çıktı, düşme potasından kurtuldu.

Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında gülen oldu. 'de tam 7 sezondur yenemediği 'ı sahasında 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bitime 4 hafta kala rahat bir nefes aldı. 'nin öğrencileri, güçlü rakibi karşısında aldığı galibiyetle puanını 31'e çıkardı, 3 rakibinin de üstüne çıkmayı başardı. Haftalar sonra düşme potasından kurtulan Kayserispor, 17. sıradan 14.'lüğe yükseldi.

3 MAÇTA 7 GOL ATTILAR
Malatyaspor'u ateş hattına yollayan , 'yı da tehlikeli bölgeye yaklaştırdı. Lige verilen aradan sonra iyi oynadığı maçta F.Bahçe'ye mağlup olan sarıkırmızılılar, Prosinekci yönetiminde daha sonra oynadığı 3 karşılaşmadan da zaferle ayrıldı. Hırvat hocanın öğrencileri, sırasıyla , ve dün akşam da Beşiktaş'ı devirdi. Rakip fileleri son 3 maçta 7 kez havalandıran Kayseri, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

PROSINECKI FARKI
Beşiktaş'a karşı ligde bir önceki galibiyetini Mayıs 2013'te alan Kayseri'nin başında o dönemde de Prosinecki vardı. Hırvat teknik adam, güçlü rakipleri karşısında kazanamama serisine de son veren hoca oldu. Ayrıca Kayserispor, Prosinecki yönetiminde evinde oynadığı 7 maçta yenilgi yüzü görmedi, 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

'KAZANACAĞIMIZI BİLİYORDUK'
Geçtiğimiz hafta 'a karşı gol sevinci yaşayan Hasan Hüseyin, dün akşam da iki kez rakip fileleri havalandırdı. Maçın ardından yüzü gülen 25 yaşındaki futbolcu, "Kazandığımız için ve ben de katkı sağladığım için mutluyum. Hoca sürekli ileri çıkmamı istiyor. Son hatfalarda da güvenim yerine geldi. Bu maçı kazanacağımızı biliyorduk" diye konuştu.

'LİGDE KALACAĞIZ'
Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki, maçın ardından şunları söyledi: "Göreve geldiğimde herkes Kayserispor'un ligden düşeceğini söylüyordu. Bu süreçte futbolcularım inanılmaz mücadele verdi. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı da insan üstü mücadele edip kazandılar. Her şey bitmiş değil ama ligde kalacağımıza inanıyorum."

  1. 7.7.2020
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