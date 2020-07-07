Diriliş Kayseri
Kümede kalma savaşı veren Prosinecki’nin öğrencileri, Beşiktaş karşısında hayat buldu. Art arda 3. maçını kazanan Kayseri, 3 rakibinin üstüne çıktı, düşme potasından kurtuldu.
Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında gülen Kayserispor oldu. Süper Lig'de tam 7 sezondur yenemediği Beşiktaş'ı sahasında 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bitime 4 hafta kala rahat bir nefes aldı. Robert Prosinecki'nin öğrencileri, güçlü rakibi karşısında aldığı galibiyetle puanını 31'e çıkardı, 3 rakibinin de üstüne çıkmayı başardı. Haftalar sonra düşme potasından kurtulan Kayserispor, 17. sıradan 14.'lüğe yükseldi.
3 MAÇTA 7 GOL ATTILAR
Malatyaspor'u ateş hattına yollayan Kayseri, Konya'yı da tehlikeli bölgeye yaklaştırdı. Lige verilen aradan sonra iyi oynadığı maçta F.Bahçe'ye mağlup olan sarıkırmızılılar, Prosinekci yönetiminde daha sonra oynadığı 3 karşılaşmadan da zaferle ayrıldı. Hırvat hocanın öğrencileri, sırasıyla Gençlerbirliği, Sivasspor ve dün akşam da Beşiktaş'ı devirdi. Rakip fileleri son 3 maçta 7 kez havalandıran Kayseri, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.
PROSINECKI FARKI
Beşiktaş'a karşı ligde bir önceki galibiyetini Mayıs 2013'te alan Kayseri'nin başında o dönemde de teknik direktör Prosinecki vardı. Hırvat teknik adam, güçlü rakipleri karşısında kazanamama serisine de son veren hoca oldu. Ayrıca Kayserispor, Prosinecki yönetiminde evinde oynadığı 7 maçta yenilgi yüzü görmedi, 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
'KAZANACAĞIMIZI BİLİYORDUK'
Geçtiğimiz hafta Sivas'a karşı gol sevinci yaşayan Hasan Hüseyin, dün akşam da iki kez rakip fileleri havalandırdı. Maçın ardından yüzü gülen 25 yaşındaki futbolcu, "Kazandığımız için ve ben de katkı sağladığım için mutluyum. Hoca sürekli ileri çıkmamı istiyor. Son hatfalarda da güvenim yerine geldi. Bu maçı kazanacağımızı biliyorduk" diye konuştu.
'LİGDE KALACAĞIZ'
Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki, maçın ardından şunları söyledi: "Göreve geldiğimde herkes Kayserispor'un ligden düşeceğini söylüyordu. Bu süreçte futbolcularım inanılmaz mücadele verdi. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı da insan üstü mücadele edip kazandılar. Her şey bitmiş değil ama ligde kalacağımıza inanıyorum."
- 7.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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