Robert Prosinecki: Büyük bir iş başardık! - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Kayserispor Prosinecki'den galibiyet yorumu: Büyük bir iş başardık!

Robert Prosinecki: Büyük bir iş başardık!

Robert Prosinecki: Büyük bir iş başardık!

Robert Prosinecki, 3-1'lik galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Göreve ilk geldiğinde herkesin kendilerine 'düşecek' gözüyle baktığını söyleyen Hırvat teknik adam, "3 maçtır kazanıyoruz ve kimse bu maçlardan 9 puan alacağımızı düşünmezdi. Bu, büyük bir iş!" dedi.

Prosineceki, karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"HERKES DÜŞECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORDU"
Herkesin Kayserispor'a "düşecek" gözüyle baktığını ifade eden Prosinecki, "Göreve geldiğim zaman herkes Kayserispor'un küme düşeceğini düşünüyordu ancak oyuncularım insanüstü bir şekilde mücadele ediyor. Beşiktaş bu ligin en iyi takımlarından biri, hem oyuncu olarak hem de kadro kalitesi olarak çok iyiler. Bizim üzerimize düşen her maçı kazanmak ve Beşiktaş gibi büyük bir takımı yenmekten dolayı da mutluluk duyuyoruz" dedi.

"LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"
'de kalacaklarına inandıklarını belirten Prosinecki, "3 maçtır kazanıyoruz ve kimse bu maçlardan 9 puan alacağımızı düşünmezdi. Bu, büyük bir iş! Oyuncularımız ligde kalmayı çok istiyor, aldığımız galibiyetlerle çok iyi duruma geldik ve bu avantajımızı kullanmak istiyoruz ancak şu anda ligde kaldık şeklinde bir şey söyleyemeyiz; sadece kalacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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  1. 07.07.2020
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