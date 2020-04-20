"Mensah’ı vermedik"

Kayserispor sportif direktörü Bülent Bölükbaşı, futbolcuların ödemelerinin bir kısmını yaptıklarını belirterek, "Burası Kayserispor Kulübü. Kimse bize batan geminin malları düşüncesiyle yaklaşmasın" dedi. Bölükbaşı, "Oyuncular bize 'oynamadığımız ayların parasını nasıl isteyelim' dediler. Ama başkanımız ödemeleri aksatmamak için yoğun çaba sarf ediyor. Kimse bizim kulübümüzden bir oyuncuya 'boşa çıkar da alırım' diye heves etmesin" şeklinde konuştu. Devre arasında Bernard Mensah için Çin'den gelen teklifi reddettiklerini hatırlatan Bölükbaşı, "Başkanımız Berna Gözbaşı, 'Ne işi var Çin'de? Bu kadar insan oradan kaçarken orada ne işi var' dedi. Başkanımız para kazanma odaklı bakmıyor, oyuncunun ve kulübün menfaatine bakıyor" ifadelerini kullandı. Bölükbaşı, ayrıca Rumen eldiven Lung'un sözleşmesindeki uzatma maddesinin kullanılacağı belirtti.