"Mensah’ı vermedik" - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor "Mensah’ı vermedik"

"’ı vermedik"

"Mensah’ı vermedik"

Futbolculara ödeme yaptıklarını belirten sportif direktörü , için ’den gelen teklifi geri çevirdiklerini ifade etti.

sportif direktörü , futbolcuların ödemelerinin bir kısmını yaptıklarını belirterek, "Burası Kayserispor Kulübü. Kimse bize batan geminin malları düşüncesiyle yaklaşmasın" dedi. Bölükbaşı, "Oyuncular bize 'oynamadığımız ayların parasını nasıl isteyelim' dediler. Ama başkanımız ödemeleri aksatmamak için yoğun çaba sarf ediyor. Kimse bizim kulübümüzden bir oyuncuya 'boşa çıkar da alırım' diye heves etmesin" şeklinde konuştu. Devre arasında Bernard için 'den gelen teklifi reddettiklerini hatırlatan Bölükbaşı, "Başkanımız Berna Gözbaşı, 'Ne işi var Çin'de? Bu kadar insan oradan kaçarken orada ne işi var' dedi. Başkanımız para kazanma odaklı bakmıyor, oyuncunun ve kulübün menfaatine bakıyor" ifadelerini kullandı. Bölükbaşı, ayrıca Rumen eldiven Lung'un sözleşmesindeki uzatma maddesinin kullanılacağı belirtti.

  1. 20.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Mensah’ı vermedik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA