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19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Kayserispor Süper Lig ekibi futbolcularının maaşlarını ödedi!

futbolcularının maaşlarını ödedi

Kayserispor futbolcularının maaşlarını ödedi

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada oyuncu maaşları, kulüplerde sorun yaratmıştı. Hes Kablo ise teknik heyet ve futbolcularının maaşlarını ödedi.

Hes Kablo Kulübü, corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı liglere ara verildiği şu günlerde ödeme yaptı.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Türk futbolunda sıkıntıların üst seviyede olmasına rağmen futbolcularımızı mağdur etmemek adına maaş ödemesi yaptık. Futbolcularımızdan bir indirim talep etmedik" dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte özellikle bazı yabancı oyuncular, biriken ödemelerini almak için menajerleri aracılığı ile kulüp yetkililerine haber göndermişti.

  1. 19.04.2020
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