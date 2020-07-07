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07 Temmuz 2020, Salı
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ayrıldı

Alpay Çelebi ayrıldı

'tan kiralık olarak kadrosunda bulunan ayrıldığını duyurdu.

'tan kiralık olarak kadrosunda bulunan ayrıldığını duyurdu. Çelebi, "Maalesef istediğimi yapamadım. Desteğini esirgemeyen başkanımız Berna Gözbaşı ve tüm Kayserispor taraftarlarına teşekkür ederim. İnşallah hak ettiğimiz yerde kalırız" dedi.
  1. 7.7.2020
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