Başkan Büyükkılıç'tan Lung'a "Gel hemşehrimiz ol" - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Başkan Büyükkılıç'tan Lung paylaşımı "Gel hemşehrimiz ol"

Başkan Büyükkılıç'tan Lung'a "Gel hemşehrimiz ol"

Başkan Büyükkılıç'tan Lung'a "Gel hemşehrimiz ol"

Hesa Kablo 'un zorlu rakibi 'ı 3-1 ile geçmesi Kayseri şehrinde de büyük sevinçle karşılandı. Kayserispor Büyükşehir Belediye Başkanı , karşılaşmadaki başarılı performansı sonrası Lung için yaptığı paylaşımda " da yeniden gönlümüzü fethettin. Hemşehrimiz ol" dedi.

'un evinde 'ı 3-1 yendiği maçta önemli kurtarışlar yapan Kayserispor kalecisi Lung'a teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı , " da yeniden gönlümüzü fethettin. Hemşehrimiz ol" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hes Kablo Kaysersipor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada önemli kurtarışlar yapan Kaysersipor kalecisi Silviu Lung'a teşekkür etti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Başkan Büyükkılıç, "Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri'de yaşıyorsun. Türkçe'yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel Fahri Kayserili hemşehrimiz ol" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç'ın paylaşımını gören kaleci Lung ise, Başkan Büyükkılıç'a "Teşekkürler hocam" yanıtını verdi.

  1. 07.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Büyükkılıç'tan Lung'a "Gel hemşehrimiz ol" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA