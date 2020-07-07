Başkan Büyükkılıç'tan Lung'a "Gel hemşehrimiz ol"
Hesa Kablo Kayserispor'un zorlu rakibi Beşiktaş'ı 3-1 ile geçmesi Kayseri şehrinde de büyük sevinçle karşılandı. Kayserispor Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, karşılaşmadaki başarılı performansı sonrası Lung için yaptığı paylaşımda "İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel Fahri Kayserili Hemşehrimiz ol" dedi.
Hes Kablo Kayserispor'un evinde Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta önemli kurtarışlar yapan Kayserispor kalecisi Lung'a teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel Fahri Kayserili Hemşehrimiz ol" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hes Kablo Kaysersipor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada önemli kurtarışlar yapan Kaysersipor kalecisi Silviu Lung'a teşekkür etti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Başkan Büyükkılıç, "Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri'de yaşıyorsun. Türkçe'yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel Fahri Kayserili hemşehrimiz ol" ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükkılıç'ın sosyal medya paylaşımını gören kaleci Lung ise, Başkan Büyükkılıç'a "Teşekkürler hocam" yanıtını verdi.
- 07.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Başkan Büyükkılıç'tan Lung'a "Gel hemşehrimiz ol" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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