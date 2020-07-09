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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Prosinecki’den ’ye gözdağı

Prosinecki’den Rize’ye gözdağı

galibiyetiyle 3'te 3 yapıp düşme hattından çıkan , bugün oynayacağı Ç. maçında da serisini sürdürmek istiyor.

galibiyetiyle 3'te 3 yapıp düşme hattından çıkan , bugün oynayacağı Ç. maçında da serisini sürdürmek istiyor. Prosinecki, "Son maçlarla ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Rize'de de gülen taraf olmak için elimizden geleni yapacağız. Kayseri bugüne kadar her maçta savaşçı bir ruhla sahaya çıktı. Rize'de sahada savaşan bir olacak" diye iddialı konuştu.

VARSA YOKSA 3 PUAN
Kayserispor ile bugün final gibi bir maça çıkacak olan düşme hattındaki Rizespor, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Kayserispor karşısında kazanmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu.

  1. 9.7.2020
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