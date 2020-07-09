Prosinecki’den Rize’ye gözdağı
Beşiktaş galibiyetiyle 3'te 3 yapıp düşme hattından çıkan Kayseri, bugün oynayacağı Ç.Rize maçında da serisini sürdürmek istiyor.
Beşiktaş galibiyetiyle 3'te 3 yapıp düşme hattından çıkan Kayseri, bugün oynayacağı Ç.Rize maçında da serisini sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Prosinecki, "Son maçlarla ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Rize'de de gülen taraf olmak için elimizden geleni yapacağız. Kayseri bugüne kadar her maçta savaşçı bir ruhla sahaya çıktı. Rize'de sahada savaşan bir Kayserispor olacak" diye iddialı konuştu.
VARSA YOKSA 3 PUAN
Kayserispor ile bugün final gibi bir maça çıkacak olan düşme hattındaki Rizespor, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Kayserispor karşısında kazanmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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