Prosinecki’den Rize’ye gözdağı

Beşiktaş galibiyetiyle 3'te 3 yapıp düşme hattından çıkan Kayseri, bugün oynayacağı Ç.Rize maçında da serisini sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Prosinecki, "Son maçlarla ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Rize'de de gülen taraf olmak için elimizden geleni yapacağız. Kayseri bugüne kadar her maçta savaşçı bir ruhla sahaya çıktı. Rize'de sahada savaşan bir Kayserispor olacak" diye iddialı konuştu.



VARSA YOKSA 3 PUAN

Kayserispor ile bugün final gibi bir maça çıkacak olan düşme hattındaki Rizespor, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Kayserispor karşısında kazanmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu.