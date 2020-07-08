Prosinecki ile şaha kalktı
‘Yarım kalan hikayesi’ için gelen Prosinecki, takımı son sırada aldı. Üst üste 3 maçı kazanıp evinde de 4’te 4’le ligde kalma yolunda umutlandı.
Kayseri'ye iddialı gelen Beşiktaş'ı 3-1'le geçen Kayserispor, Hırvat teknik direktör Prosinecki yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla çıkışa geçti. Sarı-kırmızılılarda 2. dönemini zor bir süreçte devralan Hırvat teknik adam, 10 puanla son sıradaki Kayserispor'u 31. haftada 31 puanla 14. sıraya taşıdı. Kayseri temsilcisi son 7 maçta 5 galibiyet alırken, üst üste 3. maçını kazanıp, evinde de 4'te 4 yaptı.
SÜPER ANALİST
Asbaşkan Mustafa Tokgöz, "Kayserispor'da yarım kalan bir hikayem var. Bunu yeniden gelip tamamlamak istiyorum" diyerek gelen Prosinecki'nin Süper Lig'i çok iyi analiz ettiğini ve futbolcularla iletişiminin harika olduğunu vurguladı. Tokgöz, "Oyuncularımız Kayserispor'un asıl hedefinin ne olduğunu, nasıl bir kulüp olduğunu Prosinecki ile birlikte daha iyi anladılar" dedi.
LUNG'A FAHRİ HEMŞEHRİLİK
Lung, yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş maçına damga vurdu. Maçı izleyen Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri'de yaşıyorsun. Türkçe'yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansın ile de yeniden gönlümüzü fethettin. Gel Fahri Kayserili Hemşehrimiz ol" teklifinde bulundu.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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