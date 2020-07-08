Prosinecki ile şaha kalktı

Kayseri'ye iddialı gelen Beşiktaş'ı 3-1'le geçen Kayserispor, Hırvat teknik direktör Prosinecki yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla çıkışa geçti. Sarı-kırmızılılarda 2. dönemini zor bir süreçte devralan Hırvat teknik adam, 10 puanla son sıradaki Kayserispor'u 31. haftada 31 puanla 14. sıraya taşıdı. Kayseri temsilcisi son 7 maçta 5 galibiyet alırken, üst üste 3. maçını kazanıp, evinde de 4'te 4 yaptı.

SÜPER ANALİST

Asbaşkan Mustafa Tokgöz, "Kayserispor'da yarım kalan bir hikayem var. Bunu yeniden gelip tamamlamak istiyorum" diyerek gelen Prosinecki'nin Süper Lig'i çok iyi analiz ettiğini ve futbolcularla iletişiminin harika olduğunu vurguladı. Tokgöz, "Oyuncularımız Kayserispor'un asıl hedefinin ne olduğunu, nasıl bir kulüp olduğunu Prosinecki ile birlikte daha iyi anladılar" dedi.

LUNG'A FAHRİ HEMŞEHRİLİK

Lung, yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş maçına damga vurdu. Maçı izleyen Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri'de yaşıyorsun. Türkçe'yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansın ile de yeniden gönlümüzü fethettin. Gel Fahri Kayserili Hemşehrimiz ol" teklifinde bulundu.