Prosinecki ile şaha kalktı - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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ile şaha kalktı

Prosinecki ile şaha kalktı

‘Yarım kalan hikayesi’ için gelen , takımı son sırada aldı. Üst üste 3 maçı kazanıp evinde de 4’te 4’le ligde kalma yolunda umutlandı.

'ye iddialı gelen 'ı 3-1'le geçen , Hırvat teknik direktör yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla çıkışa geçti. Sarı-kırmızılılarda 2. dönemini zor bir süreçte devralan Hırvat teknik adam, 10 puanla son sıradaki Kayserispor'u 31. haftada 31 puanla 14. sıraya taşıdı. Kayseri temsilcisi son 7 maçta 5 galibiyet alırken, üst üste 3. maçını kazanıp, evinde de 4'te 4 yaptı.

SÜPER ANALİST
Asbaşkan Mustafa Tokgöz, "Kayserispor'da yarım kalan bir hikayem var. Bunu yeniden gelip tamamlamak istiyorum" diyerek gelen Prosinecki'nin 'i çok iyi analiz ettiğini ve futbolcularla iletişiminin harika olduğunu vurguladı. Tokgöz, "Oyuncularımız Kayserispor'un asıl hedefinin ne olduğunu, nasıl bir kulüp olduğunu Prosinecki ile birlikte daha iyi anladılar" dedi.

LUNG'A FAHRİ HEMŞEHRİLİK
Lung, yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş maçına damga vurdu. Maçı izleyen Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri'de yaşıyorsun. Türkçe'yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansın ile de yeniden gönlümüzü fethettin. Gel Fahri Kayserili Hemşehrimiz ol" teklifinde bulundu.

  1. 8.7.2020
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