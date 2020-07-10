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10 Temmuz 2020, Cuma
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bunlar oluyor”

“Futbolda bunlar oluyor”

'de Prosinecki, "Önce kazandığınızı düşünüyorsunuz. 2 faulden, 2 gol yedik. bunlar oluyor ama takımın oyunundan memnunum" diye konuştu.

'de Prosinecki, "Önce kazandığınızı düşünüyorsunuz. 2 faulden, 2 gol yedik. bunlar oluyor ama takımın oyunundan memnunum" diye konuştu.
  1. 10.7.2020
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