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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Kayserispor Son düdüğe kadar devam

düdüğe kadar devam

Son düdüğe kadar devam

'a yenilen 'de , her şeye rağmen takımın moralinin üst seviyede olduğunu söyledi.

'a yenilen 'de , her şeye rağmen takımın moralinin üst seviyede olduğunu söyledi. Tokgöz, "Biz düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Oyuncularımızın ve ekibimizin bu takımın 'de kalacağına inancı tam" ifadelerini kullandı.

  1. 11.7.2020
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