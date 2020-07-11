Son düdüğe kadar devam

Uzatmalarda Rizespor'a yenilen Kayseri'de Asbaşkan Mustafa Tokgöz, her şeye rağmen takımın moralinin üst seviyede olduğunu söyledi. Tokgöz, "Biz son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Oyuncularımızın ve ekibimizin bu takımın Süper Lig'de kalacağına inancı tam" ifadelerini kullandı.