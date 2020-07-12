Eray’ın hayali Milli Takım - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Eray’ın hayali

Eray’ın hayali Milli Takım

'da forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu , en büyük hayalinin A forması giymek olduğunu söyledi.

'da forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu , en büyük hayalinin A forması giymek olduğunu söyledi. Eray, "Kayserispor'un sağladığı şartlar kendisini geliştirmek isteyen genç oyuncular için bulunmaz bir nimet" dedi.

  1. 12.7.2020
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