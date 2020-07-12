Eray’ın hayali Milli Takım

Kayserispor'da forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Eray Özbek, en büyük hayalinin A Milli Takım forması giymek olduğunu söyledi. Eray, "Kayserispor'un sağladığı şartlar kendisini geliştirmek isteyen genç oyuncular için bulunmaz bir nimet" dedi.