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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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’de Tatlı dönemi

MHK’de Tatlı dönemi

; ve yönetiminin istifasıyla boşalan ’nda başkanlığa, ’de 9 sezon hakemlik yapan 54 yaşındaki ’yı getirdi.

'nun yeni başkanı oldu. TFF yönetim kurulunun dünkü toplantısında, Başkan ve üyelerinin belirlendiği açıklandı. 1966 doğumlu Serdar Tatlı; ilk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. 1988'de göreve başladı. 1991'de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97'de maçlarını yönetmeye başladı. 9 sezonda 119 maç yönetti. Sakatlığını atlatamayınca 2006'da hakemliği bıraktı. Başkan vekilliğine 'ın getirildiği, Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK'de üyeler şunlar: Metin Tokat, , , Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, , Nedim Göklü.
  1. 26.8.2020
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