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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Baykan’ın acı günü

Baykan’ın acı günü

Başkan 'ın babası , geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Başkan 'ın babası , geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Merhum Zeki Baykan'ın cenazesi, dün Konya Külahcı Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hacı Fettah Mezarlığı'nda toprağa verildi. Federasyonu'ndan Zeki Bayhan için bir başsağlığı mesajı yayımlandı.

  1. 24.8.2020
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