Baykan’ın acı günü
TFF Başkan Vekillerinden Mehmet Baykan'ın babası Zeki Baykan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
TFF Başkan Vekillerinden Mehmet Baykan'ın babası Zeki Baykan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Merhum Zeki Baykan'ın cenazesi, dün Konya Külahcı Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hacı Fettah Mezarlığı'nda toprağa verildi. Futbol Federasyonu'ndan Zeki Bayhan için bir başsağlığı mesajı yayımlandı.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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