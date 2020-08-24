Baykan’ın acı günü

TFF Başkan Vekillerinden Mehmet Baykan'ın babası Zeki Baykan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Merhum Zeki Baykan'ın cenazesi, dün Konya Külahcı Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hacı Fettah Mezarlığı'nda toprağa verildi. Futbol Federasyonu'ndan Zeki Bayhan için bir başsağlığı mesajı yayımlandı.