İmza toplanacak

TFF ile görüşen 8 kulübün talepleri, dün Kulüpler Birliği'nde masaya yatırıldı. Kulüpler Birliği'nde yeniden başkan seçilen, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil; yabancı kuralı ve harcama limiti gibi konular üzerine açıklamalarda bulundu. Sepil, "Üç hafta sonra lig başlayacak, çözülmesi gereken konular var. 21 takımlı bir lig oynayacağız. Daha önce TFF ve Bakanımızla bunu paylaştık. 21 takım olması, gelir kaybı yaratıyor. Hem Bakanlık hem de TFF ile görüşerek, bunun katkıyla giderilmesi yönünde arzumuzu belirtmiştik. TFF ve Bakan'dan yardım bekliyoruz. Zaten çok zor durumda olan futbol ekonomisine ilave zorluk yaratmaması adına yardım bekliyoruz. Bu konuda çalışmaların da yapıldığını biliyoruz" dedi.

BİRÇOK KULÜBÜN TALEBİ VAR

Başkan Sepil, harcama limitleri konusunda da şunları söyledi: "8 takım olarak, TFF ile görüştük. 6 takımın, lisans şartnamesinin uygulanmasıyla ilgili endişeleri vardı. Bu endişeleri, geniş bir toplantıda konuştuk. İlk defa başkanlar düzeyinde, Lisans Kurulu ile bir araya geldik. Bunları kendi aramızda tartıştık ve karar aldık. Antalyaspor'un, birçok kulübün talebi var. TFF'yle toplantıya katılmayanların da talebi olabilir. Bu talepleri ayrı ayrı tüm kulüplere gönderip, imzaya açacağız. TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin imza atıp göndermesini istedi. Her konuyu ayrı ayrı imzaya açıp, toplanan imza sayısını bildireceğiz. Her kulüp, ortak görüşte olmayabilir. Nihai kararı TFF verecek."

REZERV LİG BİR AN ÖNCE BAŞLASIN

Rezerv Lig konusunun da önemine değinen Mehmet Sepil, "21 kulübün ortak kararıyla, hızlı olarak hayata geçirilmesini TFF'den bir daha yazıyla talep edeceğiz. Yabancı konusunu da konuştuk. Bunu şimdilik çözdük. Ancak geçen gün TFF ile konuştuk 'Acele etmeyelim' dedik. 'Önümüzde zaman var ama şimdiden çalışmaya başlayalım' dedik. TFF'den yine yazıyla yabancı konusu için acil çalışma grubu oluşturulmasını talep edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

KULÜPLER TFF'DEN NE TALEP ETMİŞTİ?

Pandemi nedeniyle, harcama limitlerinde yüzde 15 olarak belirlenen sapma oranının yüzde 40'a yükseltilmesi

Borçsuz kulüplerin transfer ve sponsorluk gelirlerinin 3'te 1'inin değil, tamamının harcama limitine eklenmesi

Bankalar Birliği haricinde imzalanan yapılandırma anlaşmalarındaki kredi ana para ödemelerinin limit hesaplamasına dahil edilmemesi