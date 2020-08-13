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13 Ağustos 2020, Perşembe
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’da çifte

Konyaspor’da çifte transfer

, iç ve atağa kalktı. Yeşil-beyazlılar, 'ın raporu doğrultusunda, Erzurumspor'dan ayrılan kaleci ve bonservisi 'deki kiralık olarak FK'de oynayan golcü ile anlaştı.

, iç ve atağa kalktı. Yeşil-beyazlılar, 'ın raporu doğrultusunda, Erzurumspor'dan ayrılan kaleci ve bonservisi 'deki kiralık olarak FK'de oynayan golcü ile anlaştı. 28 yaşındaki Muhammet, geçen sezon 23 maçta 5 gol attı. Sehic de 'e çıkan Erzurumspor'da 34 maçın tamamında oynadı ve 26 gol yedi. Öte yandan iç transferde de kontratı biten stoper Uğur Demirok ile el sıkışıldığı öğrenildi.
  1. 13.8.2020
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