Hakemin 2. testi negatif

TFF Sağlık Kurulu, daha önce Covid-19 testi pozitif çıkan üst klasman hakeminin, tekrarlanan testinin sonucunun negatif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, hakemin ikinci testinin negatif çıkmasına rağmen 14 günlük izolasyon süresine uygun hareket edildiği belirtildi.