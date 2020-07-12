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12 Temmuz 2020, Pazar
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Hakemin 2. testi negatif

Hakemin 2. testi negatif

, daha önce Covid-19 testi pozitif çıkan üst klasman hakeminin, tekrarlanan testinin sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

, daha önce Covid-19 testi pozitif çıkan üst klasman hakeminin, tekrarlanan testinin sonucunun negatif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, hakemin ikinci testinin negatif çıkmasına rağmen 14 günlük izolasyon süresine uygun hareket edildiği belirtildi.

  1. 12.7.2020
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