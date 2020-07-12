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12 Temmuz 2020, Pazar
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Defansın sağına Mert veya Kerim

Defansın sağına Mert veya Kerim

Savunmanın sağına takviye yapmak için kolları sıvayan yönetimi, iki isim üzerine yoğunlaştı: ve ...

Savunmanın sağına takviye yapmak için kolları sıvayan yönetimi, iki isim üzerine yoğunlaştı: ve ... Altınordu forması giyen Kerim için ekibi, 1.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan pay isterken, siyah-beyazlılar bu bedeli düşürmek için pazarlık masasında. Kerim'in alternatifi ise II'den Mert Yılmaz. U21 forması da giyen 21 yaşındaki oyuncu için scout ekibi olumlu rapor verirken, Kerim Alıcı'nın durumuna göre ibre Mert Yılmaz'a dönebilir.
  1. 12.7.2020
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