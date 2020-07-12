Yeni golcü Boateng

Beşiktaş'ta zorlu Malatyaspor karşılaşması öncesi ilk 11 büyük ölçüde değişecek. Kasımpaşa maçında Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül'ün sakatlanması, Atiba'nın kart cezalısı durumuna düşmesi, Adem Ljajic ile Umut Nayir'in de kadroda yer almamaları Sergen Yalçın'ın kadrosunu yeni baştan kurmasına neden oldu. Eldeki oyuncularla en iyi 11'i sahaya sürmek isteyen Sergen Yalçın, forvette Kevin-Prince Boateng'i oynatmayı düşünüyor. Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra takımı hareketlendiren, attığı golle skora denge getiren ve hücumda oldukça etkin bir görüntü ortaya koyan Ganalı futbolcu siyahbeyazlıların gol silahı olacak.

LENS SAĞ BEKE GEÇİYOR

Kasımpaşa maçında son dakikada attığı golle 3 puanı getirse de maç boyunca beklentinin altında kalan Güven Yalçın ise mücadeleye kulübede başlayacak. Gökhan Gönül'ün sakatlanmasının ardından sağ beke geçen Lens, Malatyaspor mücadelesinde de sağ bekte forma giyecek. Atiba'nın yokluğunda ise forma Necip ya da Dorukhan'da olacak. F.Bahçe derbisi öncesinde Malatya'dan 3 puanla dönmek isteyen Sergen Yalçın, hücum gücü yüksek isimlerle sonuç almanın hesaplarını yapıyor. Elneny-Necip (Dorukhan) ikilisini ön liberoda sahaya sürecek olan teknik patron Yalçın, önlerinde Boyd, Diaby, N'Koudo üçlüsünü oynatacak.