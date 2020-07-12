Yeni golcü Boateng
Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle görev yapamayacağı Malatyaspor maçında forvette Boateng’in oynaması bekleniyor. Genç Güven kulübede şans bekleyecek.
Beşiktaş'ta zorlu Malatyaspor karşılaşması öncesi ilk 11 büyük ölçüde değişecek. Kasımpaşa maçında Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül'ün sakatlanması, Atiba'nın kart cezalısı durumuna düşmesi, Adem Ljajic ile Umut Nayir'in de kadroda yer almamaları Sergen Yalçın'ın kadrosunu yeni baştan kurmasına neden oldu. Eldeki oyuncularla en iyi 11'i sahaya sürmek isteyen Sergen Yalçın, forvette Kevin-Prince Boateng'i oynatmayı düşünüyor. Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra takımı hareketlendiren, attığı golle skora denge getiren ve hücumda oldukça etkin bir görüntü ortaya koyan Ganalı futbolcu siyahbeyazlıların gol silahı olacak.
LENS SAĞ BEKE GEÇİYOR
Kasımpaşa maçında son dakikada attığı golle 3 puanı getirse de maç boyunca beklentinin altında kalan Güven Yalçın ise mücadeleye kulübede başlayacak. Gökhan Gönül'ün sakatlanmasının ardından sağ beke geçen Lens, Malatyaspor mücadelesinde de sağ bekte forma giyecek. Atiba'nın yokluğunda ise forma Necip ya da Dorukhan'da olacak. F.Bahçe derbisi öncesinde Malatya'dan 3 puanla dönmek isteyen Sergen Yalçın, hücum gücü yüksek isimlerle sonuç almanın hesaplarını yapıyor. Elneny-Necip (Dorukhan) ikilisini ön liberoda sahaya sürecek olan teknik patron Yalçın, önlerinde Boyd, Diaby, N'Koudo üçlüsünü oynatacak.
- 12.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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