Yeni golcü Boateng - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Yeni golcü Boateng

Yeni golcü Boateng

Yeni golcü Boateng

’ın sakatlığı nedeniyle görev yapamayacağı Malatyaspor maçında forvette Boateng’in oynaması bekleniyor. Genç Güven kulübede şans bekleyecek.

'ta zorlu Malatyaspor karşılaşması öncesi ilk 11 büyük ölçüde değişecek. maçında ile 'ün sakatlanması, Atiba'nın kart cezalısı durumuna düşmesi, Adem Ljajic ile Umut Nayir'in de kadroda yer almamaları 'ın kadrosunu yeni baştan kurmasına neden oldu. Eldeki oyuncularla en iyi 11'i sahaya sürmek isteyen Sergen Yalçın, forvette Kevin-Prince Boateng'i oynatmayı düşünüyor. Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra takımı hareketlendiren, attığı golle skora denge getiren ve hücumda oldukça etkin bir görüntü ortaya koyan Ganalı futbolcu siyahbeyazlıların gol silahı olacak.

LENS SAĞ BEKE GEÇİYOR
Kasımpaşa maçında son dakikada attığı golle 3 puanı getirse de maç boyunca beklentinin altında kalan Güven Yalçın ise mücadeleye kulübede başlayacak. Gökhan Gönül'ün sakatlanmasının ardından sağ beke geçen Lens, Malatyaspor mücadelesinde de sağ bekte forma giyecek. Atiba'nın yokluğunda ise forma Necip ya da Dorukhan'da olacak. F.Bahçe derbisi öncesinde 'dan 3 puanla dönmek isteyen Sergen Yalçın, hücum gücü yüksek isimlerle sonuç almanın hesaplarını yapıyor. Elneny-Necip (Dorukhan) ikilisini ön liberoda sahaya sürecek olan teknik patron Yalçın, önlerinde Boyd, Diaby, N'Koudo üçlüsünü oynatacak.

  1. 12.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni golcü Boateng haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA