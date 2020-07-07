Başakşehir 2-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 31. haftasında lider Başakşehir, sahasında Denizlispor'u konuk etti. Turuncu-lacivertliler çok zorlandığı mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı başardı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Crivelli ile 78. dakikada penaltıdan Visca kaydetti.

Şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyete imza atan turuncu-lacivertliler puanını 66'ya yükseltip, takipçisi Trabzonspor ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkardı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve düşme korkusunu ensesinde hisseden 13. sıradaki Denizlispor ise 32 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE KRAL!

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Denizlispor zaferiyle birlikte iç sahada oynadığı 16. karşılaşmasında 11. galibiyetini aldı. Evinde oynadığı karşılaşmalarda 4 beraberlik, 1 de yenilgisi bulunan turuncu-lacivertliler iç sahada toplam 37 puana ulaşarak bu alanda Sivas'ı geride bıraktı ve ligin zirvesine yerleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortaladığı topa arka direkte Crivelli kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

17. dakikada Caiçara sağdan çizgiye inerek ceza sahasına girdi ve topu ön direkte bekleyen Crivelli'ye çıkardı. Crivelli'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Clichy'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Visca'nın şutunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

38. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağa Demba Ba kafayla vurdu, top auta gitti.

57. dakikada soldan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, pasını müsait durumdaki Demba Ba'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda son anda Mustafa Yumlu'nun müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.

65. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İrfan Can'ın sağdan kullandığı kornerde kale sahası ön çizgisi üzerinde yükselen Crivelli, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

77. dakikada Medipol Başakşehir, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahasının sol kenarında topla buluşan Crivelli, meşin yuvarlağı ortaladı. Zeki Yavru'nun elle topa müdahale ettiğini ancak pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirten hakem Abdulkadir Bitigen ev sahibi ekip lehine serbest vuruş verdi. VAR incelenmesinin ardından Zeki'nin ceza sahası içinde topa müdahale ettiği belirlendi ve karar penaltı olarak değiştirildi. 78. dakikada penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-0

84. dakikada Rodallega'nın uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.