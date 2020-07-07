Wague ‘like’ladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Wague ‘like’ladı!

Wague ‘like’ladı!

Wague ‘like’ladı!

'nın 21 yaşındaki sağ beki , tarafından atılan tweette, "F.Bahçe, Todibo ve Moussa Wague ile ilgileniyor" haberini beğendi.

'nın 21 yaşındaki sağ beki , tarafından atılan tweette, "F.Bahçe, Todibo ve Moussa Wague ile ilgileniyor" haberini beğendi. Senegalli sağ bekin F.Bahçe'yi 'like'lamasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar genç oyuncuya gelmesi yönünde mesajlar attı. Sezonu Nice'te kiralık geçiren Wague'yi F.Bahçe'nin kiralamak için girişimleri sürdürdüğü ifade ediliyor.
  1. 7.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Wague ‘like’ladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA