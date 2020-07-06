Oleksandr Zubkov: Fenerbahçe'ye gitmeyi düşünmüyorum - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim...

: 'ye gitmeyi düşünmüyorum

Oleksandr Zubkov: Fenerbahçe'ye gitmeyi düşünmüyorum

Adı ile anılan Ferencvaros'un Ukraynalı kanat oyuncusu , geleceği hakkında konuştu. Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki futbolcu, 'ye olmayı düşünmediğini belirtip, sarı-lacivertli kulübe kapıları kapattı.

'nin listesinde yer aldığı iddia edilen Ferencvaros'un Ukraynalı oyuncusu , 'ye transfer olmayı düşünmediğini söyledi.

"DEDİKODULAR VAR ANCAK..."

basınına konuşan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Fenerbahçe ile ilgili bazı dedikodular oldu ancak kariyerimin şu noktasında Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyorum" dedi.

Ferencvaros'un 1 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödeyerek 'ten bonservisini aldığı genç futbolcu, bu sezon 42 maçta maçta görev alırken, 10 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

  1. 06.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oleksandr Zubkov: Fenerbahçe'ye gitmeyi düşünmüyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA