Oleksandr Zubkov: Fenerbahçe'ye gitmeyi düşünmüyorum
Adı Fenerbahçe ile anılan Ferencvaros'un Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov, geleceği hakkında konuştu. Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediğini belirtip, sarı-lacivertli kulübe kapıları kapattı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Ferencvaros'un Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov, Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediğini söyledi.
"DEDİKODULAR VAR ANCAK..."
Ukrayna basınına konuşan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Fenerbahçe ile ilgili bazı dedikodular oldu ancak kariyerimin şu noktasında Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyorum" dedi.
Ferencvaros'un 1 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödeyerek Shakhtar Donetsk'ten bonservisini aldığı genç futbolcu, bu sezon 42 maçta maçta görev alırken, 10 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
- 06.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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