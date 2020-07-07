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07 Temmuz 2020, Salı
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Bulut: Teklif dahi gelmedi

Bulut: Teklif dahi gelmedi

'nin yeni hocası olacağı iddia edilen , söylentileri yalanladı.

'nin yeni hocası olacağı iddia edilen , söylentileri yalanladı. Yeni Alanya.com'a konuşan başarılı çalıştırıcı, "Fenerbahçe ile anlaştığım iddiaları doğru değil. Ben buradayım hiçbir takımdan teklif almadım. Sözleşme de yapmadım. 'un hocasıyım, takım olarak hedefimiz 'nı almak ve 'i ilk 5'te bitirmek." dedi.
  1. 7.7.2020
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