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07 Temmuz 2020, Salı
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Pellegrini ’te

Pellegrini Real Betis’te

'nin gündeminde yer alan isimlerden , 'e gitti.

'nin gündeminde yer alan isimlerden , 'e gitti. İspanyol Estadio Deportivo, Şilili çalıştırıcının Betis ile yıllık 5 milyon euro karşılığında anlaştığını açıkladı.
  1. 7.7.2020
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