Medipol Başakşehir 2-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Süper Lig Başakşehir'den takibe devam!

Medipol 2-0 | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir 2-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

'de şampiyonluk mücadelesi veren , 27. haftada konuk ettiği 'u Mahmut Tekdemir ve Visca'nın (pen.) ikinc iyarıda kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla puanını 56'ya yükselterek lider Trabzonspor'la puanını yeniden eşitledi.

Medipol , 'in 27. haftasında 'u konuk etti. Turuncu-lacivertliler ilk yarısı golsüz tamamlanan maçta rakibini 64'te Mahmut Tekdemir ve 79'da Visca'nın (pen.) golleriyle 2-0 mağlup etti.

Okan Buruk'un ekibi bu sonuçla puanını 56'ya yükseltip lider Trabzon'u averajla takibini sürdürdü.

Maçtan dakikalar...

5'inci dakikada Visca'nın atak yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda Crivelli'nin kafayla dokunuşu üstten auta çıktı.

11'inci dakikada Cisse'nin ceza sahasında Bakasetas'a pasında Yunan futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

37'nci dakikada Edin Visca'nın pasında Ba'nın ceza sahası çizgisi üzerinden şutu direğin yanından auta çıktı.

43'üncü dakikada Salih'in pasında Fernandes'in ceza sahası çaprazından şutu üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

53'üncü dakikada Visca'nın ceza sahasına girerek yaptığı sert şutu kaleci Marafona çıkardı, devamında savunma topu uzaklaştırdı.

64'üncü dakikada Başakşehir golü buldu. İrfan'ın ortasında Mahmut Tekdemir'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

79'uncu dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın şutunda Tzavellas'ın müdahalesinde hakem Ali Şansalan önce korneri işaret etti. VAR Sistemi'nde pozisyonu inceledikten sonra hakem Şansalan ceza alanı içinde Tzavellas'ın elle oynadığını belirledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Visca takımının 2'nci golüne imza attı.

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 20:44
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