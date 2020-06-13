Medipol Başakşehir 2-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, 27. haftada konuk ettiği Alanyaspor'u Mahmut Tekdemir ve Visca'nın (pen.) ikinc iyarıda kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla puanını 56'ya yükselterek lider Trabzonspor'la puanını yeniden eşitledi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Turuncu-lacivertliler ilk yarısı golsüz tamamlanan maçta rakibini 64'te Mahmut Tekdemir ve 79'da Visca'nın (pen.) golleriyle 2-0 mağlup etti.
Okan Buruk'un ekibi bu sonuçla puanını 56'ya yükseltip lider Trabzon'u averajla takibini sürdürdü.
Maçtan dakikalar...
5'inci dakikada Visca'nın atak yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda Crivelli'nin kafayla dokunuşu üstten auta çıktı.
11'inci dakikada Cisse'nin ceza sahasında Bakasetas'a pasında Yunan futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
37'nci dakikada Edin Visca'nın pasında Ba'nın ceza sahası çizgisi üzerinden şutu direğin yanından auta çıktı.
43'üncü dakikada Salih'in pasında Fernandes'in ceza sahası çaprazından şutu üstten auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
53'üncü dakikada Visca'nın ceza sahasına girerek yaptığı sert şutu kaleci Marafona çıkardı, devamında savunma topu uzaklaştırdı.
64'üncü dakikada Başakşehir golü buldu. İrfan'ın ortasında Mahmut Tekdemir'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
79'uncu dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın şutunda Tzavellas'ın müdahalesinde hakem Ali Şansalan önce korneri işaret etti. VAR Sistemi'nde pozisyonu inceledikten sonra hakem Şansalan ceza alanı içinde Tzavellas'ın elle oynadığını belirledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Visca takımının 2'nci golüne imza attı.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 20:44
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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