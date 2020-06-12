Fenerbahçe 'de Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kayserispor maçında... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe O karar sonrası Emre Belözoğlu çıldırdı! İşte o anlar...

'de çılgına döndü! maçında...

Fenerbahçe 'de Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kayserispor maçında...

'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo 'u konuk etti. Sarı-lacivertli takımda mücadelenin 14. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu karar sonrası yedek kulübesinde adeta çılgına döndü. İşte o anlar...

'nin 'u ağırladığı maçta rakibine yaptığı sert hareket sonucu 14. dakikada direkt olarak gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Hakemin VAR incelemesi sonrası verdiği bu karara sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet itirazda bulundular. En büyük tepki ise 'dan geldi. Ozan'ın gördüğü kırmızı kart sonrası çılgına dönen 39 yaşındaki isim hakeme büyük tepki gösterdi. Belözoğlu bu itirazları sonucu sarı kartla cezalandırıldı.

İşte o anlar...





  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 22:13
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