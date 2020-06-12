Fenerbahçe 'de Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kayserispor maçında...
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takımda Ozan Tufan mücadelenin 14. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu karar sonrası Emre Belözoğlu yedek kulübesinde adeta çılgına döndü. İşte o anlar...
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u ağırladığı maçta Ozan Tufan rakibine yaptığı sert hareket sonucu 14. dakikada direkt olarak kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Hakemin VAR incelemesi sonrası verdiği bu karara sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet itirazda bulundular. En büyük tepki ise Emre Belözoğlu'dan geldi. Ozan'ın gördüğü kırmızı kart sonrası çılgına dönen 39 yaşındaki isim hakeme büyük tepki gösterdi. Belözoğlu bu itirazları sonucu sarı kartla cezalandırıldı.
İşte o anlar...
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 22:13
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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