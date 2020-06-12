Fenerbahçe 'de Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kayserispor maçında...

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u ağırladığı maçta Ozan Tufan rakibine yaptığı sert hareket sonucu 14. dakikada direkt olarak kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Hakemin VAR incelemesi sonrası verdiği bu karara sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet itirazda bulundular. En büyük tepki ise Emre Belözoğlu'dan geldi. Ozan'ın gördüğü kırmızı kart sonrası çılgına dönen 39 yaşındaki isim hakeme büyük tepki gösterdi. Belözoğlu bu itirazları sonucu sarı kartla cezalandırıldı.

İşte o anlar...









