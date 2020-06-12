Fenerbahçe taraftarından Ozan Tufan tepkisi! ''Futbolu unutmuş''
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırladı. Sarı-lacivertli takımda Ozan Tufan mücadelenin başında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 14. dakikada oyundan atılan 25 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
12 Haziran 2020 Cuma 22:05
Güncelleme: 12.06.2020 22:05
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Fenerbahçe ile Kayserispor'un karşı karşıya geldiği maçta Ozan Tufan taraftarın hedefindeki isim oldu.
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25 yaşındaki futbolcu 14. dakikada gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.