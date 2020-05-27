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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Protokolde gevşeme yok

Protokolde gevşeme yok

, 'ne ilişkin kulüplerinin doktorlarıyla görüştü. Toplantıda protokolün gevşetilmemesi fikrinde birleşildi.

, 'ne ilişkin kulüplerinin doktorlarıyla video konferans gerçekleştirdi. Kurul, korona önemleri ile ilgili, alınması gereken tedbirleri ve bu tedbirlere nasıl riayet edildiği konusunda görüş alışverişi yaptı. Uzun soluklu geçen toplantıda her kulüp doktoru söz aldı ve görüşlerini beyan etti. TFF Sağlık Kurulu da kapanış konuşmasında, "Gevşemek yok. Lig sona erinceye kadar talimatlara harfiyen uymaya devam" ifadelerini kullandı. Yunus Emre SEL
  1. 27.5.2020
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