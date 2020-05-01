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01 Mayıs 2020, Cuma
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Türk futbolunun zirvesi toplandı

Türk futbolunun zirvesi toplandı

Türk futbolunun zirvesi, liglere dair son durumu değerlendirdi. Toplantıya Başkanı , birinci başkan vekili , TFF Başkanı , ve A katıldı. Zirvede 'ta ertelenen liglerin geleceğine dair olasılıklar masaya yatırıldı. Federasyon yetkilileri, salgının durumunu değerlendirmek için yeniden toplanacak.

Türk futbolunun zirvesi, liglere dair son durumu değerlendirdi. Toplantıya Başkanı , birinci başkan vekili , TFF Başkanı , ve A katıldı. Zirvede 'ta ertelenen liglerin geleceğine dair olasılıklar masaya yatırıldı. Federasyon yetkilileri, salgının durumunu değerlendirmek için yeniden toplanacak.

  1. 1.5.2020
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