Türk futbolunun zirvesi toplandı
Türk futbolunun zirvesi, liglere dair son durumu değerlendirdi. Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, birinci başkan vekili Servet Yardımcı, TFF Sağlık Kurulu Başkanı Ömer Taşer, Yönetim Kurulu Üyesi Mete Düren ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş katıldı. Zirvede 19 Mart'ta ertelenen liglerin geleceğine dair olasılıklar masaya yatırıldı. Federasyon yetkilileri, salgının durumunu değerlendirmek için yeniden toplanacak.
Türk futbolunun zirvesi, liglere dair son durumu değerlendirdi. Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, birinci başkan vekili Servet Yardımcı, TFF Sağlık Kurulu Başkanı Ömer Taşer, Yönetim Kurulu Üyesi Mete Düren ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş katıldı. Zirvede 19 Mart'ta ertelenen liglerin geleceğine dair olasılıklar masaya yatırıldı. Federasyon yetkilileri, salgının durumunu değerlendirmek için yeniden toplanacak.
- 1.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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