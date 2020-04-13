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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Kulüpler Birliği'nden tavsiyesi

Kulüpler Birliği'nden UÇK tavsiyesi

Kulüpler Birliği, koronavirüs sonrası etkilerini azaltmak için ’nun () yaptırımlarını hafifletmek adına ’ye istekte bulunacak.

Kulüpler Birliği 15 gün içinde yapılması beklenen toplantısı öncesinde, tüm takımları da kendi içlerinde oluşturdukları çalışma gruplarıyla öneriler hazırlıyorlar. Bu öneriler 'nin kulüplerin özel olarak kullandığı sistem tavsiye bölümüne ekleniyor. Gelen bilgilere göre TFF'ye en fazla tavsiye/istek 'yla () ilgili gidiyor. Koronavirüs krizi sonrası yaşanacak etkilerini atlatmak için pek çok takım yüksek maaş aldığı oyuncularla ilgili bazı yaptırımlar düşünüyor. Maaşların geç ödenmesi, tek taraflı fesihler gündeme gelecek. Bu krizin daha doğru şekilde atlatılması için UÇK'nin 6 ay davalara bakmasının ertelenmesi ve davaların sonuca bağlanmaya başlanmasından belli bir süre sonra faizsiz ödeme yapılması gibi tavsiyeler gündeme geldi.
  1. 13.4.2020
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