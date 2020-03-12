Bilet iadeleri ne zaman yapılacak? Passolig açıkladı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Bilet iadeleri ne zaman yapılacak? açıkladı

Bilet iadeleri ne zaman yapılacak? Passolig açıkladı

Tüm spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağının açıklamasının ardından firması, bilet iadeleriyle alakalı duyuruda bulundu.

Dünyayı saran salgını sonrası 'de tüm spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.

Haftasonu oynanacak karşılaşmalar için bilet alan seyirciler arasında bilet iadeleri merak konusu olurken, 'den konuyla ilgili duyuru geldi.

PASSOLIG'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

"Devlet yetkililerimiz tarafından alınan karar gereği, Nisan ayı sonuna kadar oynanacak tüm müsabakalar seyircisiz olacaktır. Bu hafta sonu oynanacak ve 1. Lig karşılaşmalarına bilet satın almış seyircileirn bilet tutarları 10 iş günü içerisinde Passolig kartlarına iade edilecektir."

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 21:14
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