Bilet iadeleri ne zaman yapılacak? Passolig açıkladı

Dünyayı saran koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de tüm spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.

Haftasonu oynanacak karşılaşmalar için bilet alan seyirciler arasında bilet iadeleri merak konusu olurken, Passolig'den konuyla ilgili duyuru geldi.

PASSOLIG'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

"Devlet yetkililerimiz tarafından alınan karar gereği, Nisan ayı sonuna kadar oynanacak tüm müsabakalar seyircisiz olacaktır. Bu hafta sonu oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarına bilet satın almış seyircileirn bilet tutarları 10 iş günü içerisinde Passolig kartlarına iade edilecektir."