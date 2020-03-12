Bilet iadeleri ne zaman yapılacak? Passolig açıkladı
Tüm spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağının açıklamasının ardından Passolig firması, bilet iadeleriyle alakalı duyuruda bulundu.
Dünyayı saran koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de tüm spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.
Haftasonu oynanacak karşılaşmalar için bilet alan seyirciler arasında bilet iadeleri merak konusu olurken, Passolig'den konuyla ilgili duyuru geldi.
PASSOLIG'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE
"Devlet yetkililerimiz tarafından alınan karar gereği, Nisan ayı sonuna kadar oynanacak tüm müsabakalar seyircisiz olacaktır. Bu hafta sonu oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarına bilet satın almış seyircileirn bilet tutarları 10 iş günü içerisinde Passolig kartlarına iade edilecektir."
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 21:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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