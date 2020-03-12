İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar

Koronavirüs salgını Türkiye'de de etkisini gösterdi. Dünya çapında birçok spor organizasyonun ertelenmesine ve maçların seyircisiz oynanmasına sebep olan salgın sonrası Cumhurbaşkanlığı tarafından flaş bir karar alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nisan ayına tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı. Yapılan duyurunun üstüne Süper Lig'de hangi karşılaşmalarda tribünlerin boş olacağı merak konusu oldu.

İŞTE SÜPER LİG'DE SEYİRCİSİZ OYNANACAK KARŞILAŞMALAR

26. HAFTA

13.03 20:00 ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR

13.03 20:00 KASIMPAŞA - GÖZTEPE

14.03 14:00 DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

14.03 17:00 ALANYASPOR - GAZİANTEP

14.03 20:00 KONYASPOR - FENERBAHÇE

15.03 13:30 KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR

15.03 16:00 TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR

15.03 19:00 GALATASARAY - BEŞİKTAŞ

16.03 20:00 ANTALYASPOR - SİVASSPOR

27. HAFTA

20.03 20:00 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

21.03 14:00 GAZİANTEP - ANKARAGÜCÜ

21.03 17:00 YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA

21.03 17:00 SİVASSPOR - DENİZLİSPOR

21.03 20:00 BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR

22.03 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR

22.03 16:00 RİZESPOR - GALATASARAY

22.03 19:00 BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR

22.03 19:00 GÖZTEPE - TRABZONSPOR

28. HAFTA

03.04 20:00 ALANYASPOR - TRABZONSPOR

04.04 14:00 KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

04.04 17:00 ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR

04.04 20:00 GALATASARAY - GAZİANTEP

05.04 13:30 YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE

05.04 16:00 KONYASPOR - SİVASSPOR

05.04 16:00 KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

05.04 19:00 DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ

06.04 20:00 ANTALYASPOR - RİZESPOR

29. HAFTA

12.04 BEŞİKTAŞ - KONYASPOR

12.04 BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY

12.04 GAZİANTEP - ANTALYASPOR

12.04 TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ

12.04 GÖZTEPE - ALANYASPOR

12.04 FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR

12.04 GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA

12.04 SİVASSPOR - KAYSERİSPOR

12.04 RİZESPOR - DENİZLİSPOR

30. HAFTA

19.04 KASIMPAŞA - SİVASSPOR

19.04 KONYASPOR - RİZESPOR

19.04 GALATASARAY - TRABZONSPOR

19.04 ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR

19.04 FENERBAHÇE - GÖZTEPE

19.04 DENİZLİSPOR - GAZİANTEP

19.04 YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

19.04 ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR

19.04 KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ

31. HAFTA

26.04 ALANYASPOR - GALATASARAY

26.04 TRABZONSPOR - ANTALYASPOR

26.04 GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ

26.04 BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA

26.04 GAZİANTEP - KONYASPOR

26.04 BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR

26.04 GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

26.04 SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR

26.04 RİZESPOR - KAYSERİSPOR