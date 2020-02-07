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07 Şubat 2020, Cuma
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’dan para ve bloke cezası

PFDK’dan para ve bloke cezası

, 20. haftada gerçekleşen ihlaller nedeniyle ceza yağdırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 20. haftada gerçekleşen ihlaller nedeniyle ceza yağdırdı. Ankaragücü ve 'a 74'er bin TL ve bloke, Rizespor Antrenörü Osman Zeki Korkmaz'a 1 maç men, 'a bloke ve ihtar, 'ya bloke cezaları geldi.
  1. 7.2.2020
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