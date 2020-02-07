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07 Şubat 2020, Cuma
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Avrupa'yı peşine takan Muriç için yeni talip!

Avrupa'yı peşine takan Muriç için yeni talip!

İngiltere'den Tottenham, 'dan Lazio ve gibi takımların listesinde bulunan için yeni bir talip çıktı. Islam Slimani'nin 'e geri dönecek olmasından dolayı santrfor arayışlarına başlayan Monaco, Kosovalı golcüyü bonservis bedeliyle birlikte kadrosuna katmayı hedefliyor.

Süper Lig'de forma giydiği 19 karşılaşmada 12 gol, 4 asistlik performans sergileyen , birçok kulübün gündemine girmişti. İngiltere'den Tottenham, İtalyan'dan ve Lazio gibi takımların listesine girdiği iddia edilen Kosovalı yıldıza bu kez 'dan talip çıktığı öğrenildi. Monaco'nun gelecek sezon için 25 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosuna katmayı düşündüğü ileri sürüldü. Bu sezon takımda kiralık oynayan Islam Slimani'nin gelecek yıl tekrar İngiltere 'e dönecek olmasından dolayı arayışlara başlayan Fransız temsilcisinin Vedat Muriç'i bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı hedeflediği kaydedildi.

  1. 7.2.2020
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