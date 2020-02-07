Avrupa'yı peşine takan Muriç için yeni talip!
İngiltere'den Tottenham, İtalya'dan Lazio ve Napoli gibi takımların transfer listesinde bulunan Vedat Muriç için yeni bir talip çıktı. Islam Slimani'nin Premier Lig'e geri dönecek olmasından dolayı santrfor arayışlarına başlayan Monaco, Kosovalı golcüyü bonservis bedeliyle birlikte kadrosuna katmayı hedefliyor.
Süper Lig'de forma giydiği 19 karşılaşmada 12 gol, 4 asistlik performans sergileyen Vedat Muriç, birçok kulübün gündemine girmişti. İngiltere'den Tottenham, İtalyan'dan Napoli ve Lazio gibi takımların transfer listesine girdiği iddia edilen Kosovalı yıldıza bu kez Fransa'dan talip çıktığı öğrenildi. Monaco'nun gelecek sezon için 25 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosuna katmayı düşündüğü ileri sürüldü. Bu sezon takımda kiralık oynayan Islam Slimani'nin gelecek yıl tekrar İngiltere Premier Lig'e dönecek olmasından dolayı arayışlara başlayan Fransız temsilcisinin Vedat Muriç'i bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı hedeflediği kaydedildi.
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