Usta yorumcu açıkladı: Şampiyonluğun en güçlü adayı Fenerbahçe

Yönetim, taraftar, teknik heyet ve futbolcular arasında son dönemlerde olmayan bir kenetlenme var. Bununla ilgili neler söylersiniz?

Her şeyin başında 'inanmak' geliyor. Sahadaki takım hırsı ve mücadelesi ile son olarak taraftarı hedefe inandırdı. Fenerbahçeliler Trabzon yenilgisinden sonra üzüldü ama "kızmadı". Çünkü takımları iyi oynamış, kazanmak için her şeyi yapmıştı. Buna puanların birbirine çok yakın olmasını da eklediğimizde, tüm camia 'omuz omuza' moduna geçti.



