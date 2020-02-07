Usta yorumcu açıkladı: Şampiyonluğun en güçlü adayı Fenerbahçe - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Galeri Usta yorumcu açıkladı: Şampiyonluğun en güçlü adayı Fenerbahçe

Usta yorumcu açıkladı: Şampiyonluğun en güçlü adayı Fenerbahçe

Fotomaç Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Bilgiç, ''Hiçbir şey kağıt üstünde kaldığı gibi değil ama artık Fenerbahçe'nin oyunu belli oldu. Başakşehir ve Trabzonspor'u sahalarına mahkum ettiler. Form grafiklerini artıran Kruse ve Luiz Gustavo'ya; Vedat Muriç ve Garry Rodrigues de eklenirse Fenerbahçe kazanmaya devam eder. Her şeyin başında inanmak geliyor. Takımın mücadelesi, son olarak taraftarı hedefe inandırdı. Tüm camia 'omuz omuza' moduna geçti.'' ifadelerini kullandı.
7 Şubat 2020 Cuma 06:49
Usta yorumcu açıkladı: Şampiyonluğun en güçlü adayı Fenerbahçe

Fenerbahçe neleri doğru yaparsa şampiyonluk yarışının en güçlü adayı olur?
Kalan 14 maçının 8'inin iç sahada olduğu, 2 deplasmanın İstanbul, diğer ikisinin Ankara'da oynanacağı düşünülürse, Fenerbahçe zaten şampiyonluğun en güçlü adayı. Hiçbir şey kağıt üstünde kaldığı gibi değil elbette. 20 maç bittikten sonra takımın oyunu belli oldu.

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Usta yorumcu açıkladı: Şampiyonluğun en güçlü adayı Fenerbahçe


Tekrarlayan serilere girdiler ve Başakşehir ile Trabzonspor gibi iki takımı kendi sahalarına mahkum ettiler. Sıra kritik oyuncuların form grafiklerini arttırmaya geldi. Max Kruse ve Gustavo ile başladılar. Rodrigues ve Vedat Muriç'i de eklerlerse, oyunlarının gücü ile kazanarak devam ederler.

Usta yorumcu açıkladı: Şampiyonluğun en güçlü adayı Fenerbahçe

Sezonun flaş takımlarından Alanyaspor'a karşı Fenerbahçe nasıl oynamalı?
Orta saha geçişlerini çok iyi yapan, defanstan hücuma çok etkili ve çabuk geçen bir takımdan bahsediyoruz. Bunun yanında son Galatasaray maçında iki golü de kornerden gelen pozisyonlarla buldular. Yani; duran toplarda da etkili. Bunun yanı sıra defansif olarak pozisyon veren bir takım Alanyaspor. Kadıköy'deki coşkulu oyun Fenerbahçe'yi etkili ve baskılı oynatacaktır. Gol yemeden farkı ikiye çıkarmak durumundalar.


Usta yorumcu açıkladı: Şampiyonluğun en güçlü adayı Fenerbahçe

Yönetim, taraftar, teknik heyet ve futbolcular arasında son dönemlerde olmayan bir kenetlenme var. Bununla ilgili neler söylersiniz?
Her şeyin başında 'inanmak' geliyor. Sahadaki takım hırsı ve mücadelesi ile son olarak taraftarı hedefe inandırdı. Fenerbahçeliler Trabzon yenilgisinden sonra üzüldü ama "kızmadı". Çünkü takımları iyi oynamış, kazanmak için her şeyi yapmıştı. Buna puanların birbirine çok yakın olmasını da eklediğimizde, tüm camia 'omuz omuza' moduna geçti.

Usta yorumcu açıkladı: Şampiyonluğun en güçlü adayı Fenerbahçe

TOLGA TERCİHİ SORGULANMAZ
Ersun Yanal'ın Tolga Ciğerci tercihi ne kadar doğru?
Risk alarak oynayan bir takımın koşu mesafesine ihtiyacı var. Tolga Ciğerci bunu Ozan Tufan ile yapan futbolcu. Herkes top ayağına geldiğinde değerlendiriyor ama Tolga'nın varlığı top rakipteyken hissediliyor aslında. Oynayacağın rakibe göre Tolga tercihi de değerlendirilir.

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