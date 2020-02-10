Vedat Muriç'in talipleri artıyor! İşte son gelişmeler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Vedat Muriç'in talipleri artıyor! İşte son gelişmeler...

Vedat Muriç'in talipleri artıyor! İşte son gelişmeler...

Süper Lig'de 21 haftanın sonuna gelinirken Fenerbahçe 2 haftada yaşadığı 5 puan kaybıyla 38 puanla 6. sıraya geriledi. İkinci yarıya hızlı başlayan ancak Trabzonspor derbisi sonrası puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Vedat Muriç'in iki haftadır gol yollarında suskun kalması da puan kayıplarına sebep gösteriliyor... Kosovalı golcü her ne kadar 2 haftadır gol kaydetmemiş olsa da lig genelinde gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine takmayı başardı. Birçok kulüp Muriç için Fenerbahçe'nin kapısını çalsa da sarı-lacivert yönetimi tatmin edebilen bir teklif gelmiş değil... İşte Vedat Muriç transferinde yaşanan son gelişmeler...

10 Şubat 2020 Pazartesi 14:09 Güncelleme: 10.02.2020 14:09
Vedat Muriç'in talipleri artıyor! İşte son gelişmeler...

Süper Lig'de 21. haftanın sonuna gelinirken Fenerbahçe'de işler son haftalarda pek de iyi gitmiyor...

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Vedat Muriç'in talipleri artıyor! İşte son gelişmeler...

İlk yarının son haftalarında yükselen bir ivme yakalayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya da hızlı bir başlangıç yapsa da Trabzonspor karşısında çıktığı zorlu derbiden puansız ayrılmış bu hafta da Alanyaspor karşısında 2 puan bırakarak son iki haftada 5 puan kaybı yaşadı.

Vedat Muriç'in talipleri artıyor! İşte son gelişmeler...

Bu sonuçlarla ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 6. sırada yer alan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, bu sonuçlar sonrası kadroda köklü değişimler yapacağının sinyalini vermişti...

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Vedat Muriç'in talipleri artıyor! İşte son gelişmeler...

Öte yandan, sarı-lacivertlilerin sezon başında Galatasaray ile büyük mücadele vererek Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç'in son haftalardaki suskunluğu da göze çarpıyor...

Vedat Muriç'in talipleri artıyor! İşte son gelişmeler...

Şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 mücadelede 13 gol 5 asist ile takımının 18 golüne direkt olarak katkı sağladı. Son günlerde suskun olsa da lig genelinde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken 25 yaşındaki Kosovalı golcü için Fenerbahçe'nin kapısını birçok kulüp çaldı.

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