Vedat Muriç'in talipleri artıyor! İşte son gelişmeler...

Süper Lig'de 21 haftanın sonuna gelinirken Fenerbahçe 2 haftada yaşadığı 5 puan kaybıyla 38 puanla 6. sıraya geriledi. İkinci yarıya hızlı başlayan ancak Trabzonspor derbisi sonrası puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Vedat Muriç'in iki haftadır gol yollarında suskun kalması da puan kayıplarına sebep gösteriliyor... Kosovalı golcü her ne kadar 2 haftadır gol kaydetmemiş olsa da lig genelinde gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine takmayı başardı. Birçok kulüp Muriç için Fenerbahçe'nin kapısını çalsa da sarı-lacivert yönetimi tatmin edebilen bir teklif gelmiş değil... İşte Vedat Muriç transferinde yaşanan son gelişmeler...