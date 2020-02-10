Ersun Yanal'dan radikal kararlar! O isimler...

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle Başakşehir karşısında çok iyi bir futbolla 2-1 galip geldi. Trabzonspor maçında da aynı kadro tercih edildi, sonuç yenilgi olsa da takımın sergilediği performans oldukça iyiydi. Ersun Yanal, hem futboldan memnun kaldığı hem de kritik dönemde ilk 11 istikrarı yakalamak adına Alanya karşısında da aynı kadroyu tercih etti. Ancak bu kez performans çok da iyi olmadı.

TOLGA VE RODRIGUES KARARLARI

Özellikle Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues vasatı aşamadı. Ersun Yanal, hafta sonundaki Ankaragücü mücadelesinde, uzun bir aradan sonra kadroda revizyona gitmeye hazırlanıyor.

DENİZ VE FERDİ İDDİALI

Tolga ve Rodrigues'e kulübe yolu gözüktü. Kupa maçlarında etkili bir performans sergileyen, ligde de bulduğu şansı iyi değerlendiren Deniz Türüç ile Ferdi Kadıoğlu ilk 11 için iddialı. Ayrıca Kırklareli mücadelesinde alkış alan Miha Zajc da 11'e göz kırptı. Bu isimlerin dışında, uzun süren sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım da formasına kavuşarak Dirar'ı kulübeye gönderebilir.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Alanyaspor maçı sonrası Fenerbahçe'de büyük bir üzüntü ve tepki hakimdi. Teknik direktör Ersun Yanal, önce Trabzonspor ardından Alanyaspor maçında üst üste gelen bariz hatalar sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Hakem Ümit Öztürk'ün kararları, çaldıkları ve çalmadıklarıyla maça ciddi anlamda etki ettiğine inan Yanal, her şeye rağmen sakin kalmaya çalıştı. Başarılı çalıştırıcının Ümit Öztürk'e en ufak kötü bir söz etmediği aktarıldı. Daha sonra soyunma odasına giden Ersun Yanal, tüm pozisyonları bir kez daha izledi. Teknik heyetiyle beraber durum analizi de yapan Yanal, herkesin görüşünü almak istedi.

Nihat Özdemir: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Başkanvekili Sayın Semih Özsoy'un, federasyonun kendilerine transfer yaptırmadığına dair eleştiri oldu. Hepinizin bildiği gibi transfer yaptılar. Talimatlar değerlendirildi ve ancak 1 transfer yapabileceği ortaya çıktı. pic.twitter.com/nA5tg8JLj6 — Fotomaç (@fotomac) February 6, 2020

"BİR DE SİZ YORUMLAYIN"

Tecrübeli teknik adamın, tek bir pencereden bakmak yerine herkesin bakış açısını değerlendirmeye aldığı, 'Bir de siz bakın, siz de yorumlayın. Herkesin görüşü değerli benim için' dediği aktarıldı. Teknik heyetin de tıpkı Yanal gibi bazı pozisyonlarda net hataların olduğunu vurguladığı bildirildi. Bilhassa son dakikada Mustafa Pektemek'in eline çarpan topta herkes hemfikir oldu. Kruse'nin önüne düşecek topun bir anda kesildiği ve takımın önemli bir gol fırsatını açık açık kaçırdığı dile getirildi. Bununla beraber Jailson'un penaltısı, Welinton'un ilk yarıda verilmeyen elle müdahalesi, Alanyaspor'un ikinci penaltısı öncesi Gustavo'ya Ceyhun tarafından yapılan arkadan müdahale gibi tüm kırılma anları değerlendirildi.