Eski Fenerbahçeli futbolcu Orhan Şam kariyerini sonlandırdı
SÜPER Lig'de 2011-2013 yılları arası Fenerbahçe'de top koşturan, son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da forma giyen sağ bek Orhan Şam futbolu bıraktı.
Bu sezon Bodrumspor'da 10 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçında ter döken Orhan Şam 33 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı. Bodrumspor da bir açıklama yayınlayıp, "Yolun açık olsun Orhan Şam" ifadelerini kullandı.
Başarılı defans oyuncusu Orhan Şam futbolu bıraktığını açıkladı. Dün oynanan Eyüpspor karşılaşmasını takip eden Orhan Şam kulüp başkanımız Rıza Karakaya olmak üzere yönetim, kulüp çalışanları ve taraftarlarımızla vedalaştı. Kulübümüze verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunar hayatında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. Erdemirspor altyapısından yetişip Gençlerbirliği'nde profesyonel olan Orhan, Mardinspor, Hacettepe, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Elazıspor ve Bodrumspor formalarını giydi. Süper Lig'de 167, 1. Lig'de 85, 2. Lig'de de 16 maça çıkan Orhan, çeşitli yaş kategorilerinde ise toplam 74 kez milli formayı sırtına geçirdi.
- 10.02.2020
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Mantık değişecek
Toplam 2
Yorum
BKJ Fulbolun ? motivasyon zaten, motivasyonu yüksek tutan kazanma şansı yüksek olur.
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü
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karakartal Douglas Gökhanın yokluğunu aratmayacaktır
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Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Toplam 1
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karakartal geçmiş olsun büyük başkan
Eski Fenerbahçeli futbolcu Orhan Şam kariyerini sonlandırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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