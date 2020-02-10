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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Eski Fenerbahçeli futbolcu kariyerini sonlandırdı

Eski Fenerbahçeli futbolcu Orhan Şam kariyerini sonlandırdı

'de 2011-2013 yılları arası 'de top koşturan, son olarak 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da forma giyen sağ bek futbolu bıraktı.

Bu sezon Bodrumspor'da 10 lig, 1 de maçında ter döken 33 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı. Bodrumspor da bir açıklama yayınlayıp, "Yolun açık olsun " ifadelerini kullandı.

Başarılı defans oyuncusu Orhan Şam futbolu bıraktığını açıkladı. Dün oynanan Eyüpspor karşılaşmasını takip eden Orhan Şam kulüp başkanımız Rıza Karakaya olmak üzere yönetim, kulüp çalışanları ve taraftarlarımızla vedalaştı. Kulübümüze verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunar hayatında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. Erdemirspor altyapısından yetişip Gençlerbirliği'nde profesyonel olan Orhan, Mardinspor, Hacettepe, , , Elazıspor ve Bodrumspor formalarını giydi. 'de 167, 1. Lig'de 85, 2. Lig'de de 16 maça çıkan Orhan, çeşitli yaş kategorilerinde ise toplam 74 kez milli formayı sırtına geçirdi.

  1. 10.02.2020
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