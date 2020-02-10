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10 Şubat 2020, Pazartesi
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'dan tarihi skor

Emet Gençlerbirliğispor'dan tarihi skor

'nın , sezonun ilk maçında tarihi bir skorla Gediz Gücüspor'u 8-1 mağlup etti. Emet sahasında kötü hava koşulları olduğundan dolayı Hisarcık Belediye futbol sahasında oynanan maça çok hızlı başlayan Emet Gençlerbirliğispor, karşılaşma boyunca rakibine nefes aldırmadı.

Sezon öncesi yaptığı flaş taransferle adından söz ettiren tarihi kulüp, ilk hafta tarihi bir farkla maçını kazanmasını bildi. Karşılaşmada 4 gol atan Hüseyin Birliğen yıldızlaşırken diğer golleri, Emre Kaygısız 2, Cengiz Altınışık ve Kaleci Aykut penaltıdan kaydetti.

Sezon öncesi Aytemiz alt yapısından Berkan Yayan, Elbeylispor'dan Muhammed Arslan gibi yıldız futbolcuları transfer eden kulübün hedefinin namağlup ligi bitirmek olduğu açıklandı.

  1. 10.02.2020
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