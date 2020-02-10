Fenerbahçe istatistikleri altüst etti ama verimlilikte sınıfı geçemedi
Bu sezon yakaladığı istatistiklerle dikkat çeken Fenerbahçe, Avrupa'nın maç başına en çok şut atan 5. takımı oldu. Sarı-lacivertli takım buna rağmen verimlilikte geride kaldı. Pozisyonları değerlendirememe konusunda da iki isim öne çıkıyor.
İstatistikleri altüst eden Fenerbahçe bu durumu puana çeviremiyor. Sabah'ta yer alan habere göre Avrupa'nın maç başına en fazla şut atan 5. takımı olan sarı lacivertliler, gol sayısında 27. sırada kaldı. Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci karavanacıların başında geliyor.
Fenerbahçe istatistiklerde rakiplerini eziyor ama bunun karşılığını alamıyor. Sarı-lacivertliler, maç başına attığı şut değerinde (13,9) Avrupa'da ilk 5'e girmesine rağmen, 1,9'luk gol ortalaması ile ancak 27'inci olabildi. Ersun Yanal'ın takımı, gol pozisyonlarını değerlendirememesiyle dikkat çekerken karşılaşma başına 6.2 olan isabetli şut değeri ile de Avrupa'da 14. sırada yer aldı. Takımın en fazla pozisyon kaçıran isimleri Rodrigues ve Tolga oldu.
İKİLİ MÜCADELELERDE ZİRVEDE
Garry Rodrigues; 35 şutun sadece 3'ünü ağlarla buluşturdu. Tolga Ciğerci ise 33 şutun 2'sinde gol sevinci yaşadı. Gustavo 31'de 2, Deniz Türüç 24'te 2, Emre Belözoğlu ise 17 şutta 1 gol bulabildi. Girdiği pozisyonlarını gole çevirmekte güçlük çeken Fenerbahçe, fiziksel güç değerlerinde ligin en iyisi durumunda. Kanarya koşu mesafesi değerlerinde başları çekerken, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 52,6'sını kazanarak bu alanda da zirvede yer aldı. Ersun Yanal'ın ekibi %62 olan topa sahip olma yüzdesinde de kimselere geçilmedi.
- 10.02.2020
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Mantık değişecek
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BKJ Fulbolun ? motivasyon zaten, motivasyonu yüksek tutan kazanma şansı yüksek olur.
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü
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karakartal Douglas Gökhanın yokluğunu aratmayacaktır
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Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Toplam 1
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karakartal geçmiş olsun büyük başkan
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