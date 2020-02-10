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10 Şubat 2020, Pazartesi
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istatistikleri altüst etti ama verimlilikte sınıfı geçemedi

Fenerbahçe istatistikleri altüst etti ama verimlilikte sınıfı geçemedi

Bu sezon yakaladığı istatistiklerle dikkat çeken , 'nın maç başına en çok şut atan 5. takımı oldu. Sarı-lacivertli takım buna rağmen verimlilikte geride kaldı. Pozisyonları değerlendirememe konusunda da iki isim öne çıkıyor.

İstatistikleri altüst eden bu durumu puana çeviremiyor. Sabah'ta yer alan habere göre 'nın maç başına en fazla şut atan 5. takımı olan sarı lacivertliler, gol sayısında 27. sırada kaldı. ve karavanacıların başında geliyor.

Fenerbahçe istatistiklerde rakiplerini eziyor ama bunun karşılığını alamıyor. Sarı-lacivertliler, maç başına attığı şut değerinde (13,9) Avrupa'da ilk 5'e girmesine rağmen, 1,9'luk gol ortalaması ile ancak 27'inci olabildi. 'ın takımı, gol pozisyonlarını değerlendirememesiyle dikkat çekerken karşılaşma başına 6.2 olan isabetli şut değeri ile de Avrupa'da 14. sırada yer aldı. Takımın en fazla pozisyon kaçıran isimleri Rodrigues ve Tolga oldu.

İKİLİ MÜCADELELERDE ZİRVEDE

Garry Rodrigues; 35 şutun sadece 3'ünü ağlarla buluşturdu. Tolga Ciğerci ise 33 şutun 2'sinde gol sevinci yaşadı. Gustavo 31'de 2, Deniz Türüç 24'te 2, Emre Belözoğlu ise 17 şutta 1 gol bulabildi. Girdiği pozisyonlarını gole çevirmekte güçlük çeken Fenerbahçe, fiziksel güç değerlerinde ligin en iyisi durumunda. Kanarya koşu mesafesi değerlerinde başları çekerken, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 52,6'sını kazanarak bu alanda da zirvede yer aldı. Ersun Yanal'ın ekibi %62 olan topa sahip olma yüzdesinde de kimselere geçilmedi.

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  1. 10.02.2020
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