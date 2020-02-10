Fenerbahçe'den gidenler parlıyor! Ali Koç'un gönderdiği yıldızlar yeni takımlarında coştu

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle transfer ettiği, ancak hayal kırıklığı yaşatan futbolcular gittikleri takımlarda adeta yeniden 'yıldız' oldu. Son dönemde hakem hatalarından dert yanan Ali Koç'un kadro mühendisliği konusunda yaptığı yanlışlar, gönderilen isimlerin gittikleri yerlerde sergiledikleri performansla bir kez daha ortaya çıktı. Koç'un "Fenerbahçe'ye büyük katkı yapacaklar" dediği Slimani, Frey, Ayew ve Moses sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra performanslarıyla dikkat çekti. Ayrıca Koç'un gönderdiği Soldado ve Valbuena da kariyerlerine başarıyla devam etti. İşte Fenerbahçe'nin eski yıldızlarının yeni takımlarında sergilediği performanslar:



AYEW (SWENSEA)

Ali Koç'un 'süper' transfer olarak getirdiği Andre Ayew, Fenerbahçe'de adeta kariyerinin en kötü dönemini yaşamıştı. Fransa ve İngiltere'de harika oynayıp Türkiye'ye gelen ve 38 resmi maçta sadece 5 gol atabilen Ayew, kiralıktan döndüğü Swensea'da bu sezon 10 gol, 4 asistle oynuyor.



SLIMANI (MONACO)

Önceki sezon Leicester City'den kiralanan ve Süper Lig'de sadece 1 gol atıp gönderilen Slimani, İngiliz ekibi tarafından kiralandığı Monaco'da adeta yeniden doğdu. Fransız ekibinde 15 resmi maçta 8 gol 7 asist yapan Cezayirli yıldız, şimdilerde İspanyol ve İngiliz ekiplerinin radarında.



MICHAEL FREY (NÜRNBERG)

2018 yazında Zürih'ten 2,64 milyon Euro'ya transfer edilen Michael Frey, Fenerbahçe'de beklentilerin bir hayli altında kalmıştı. Sarı-lacivetlilerde ağırlıkla yedek kalan İsviçreli, 14 lig maçında 3 gol atmıştı. Sezon başında Nürnberg'e kiralanan Frey, burada 18 maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.



MOSES (INTER)

Nijerya Milli Takımı'nın golcüsü olarak Başkan Ali Koç tarafından Chelsea'den büyük umutlarla kiralanan Victor Moses, sarı-lacivertlilerin en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. F.Bahçe'de bir yıl boyunca yokları oynayan, sadece 5 gol atan Moses, İtalyan devi İnter'e transfer oldu.



VALBUENA (OLYMPİAKOS)

Lyon'dan transfer edildiğinde herkes çok sevinmişti. Aziz Yıldırım döneminde transfer edilmişti… Sarı- lacivertlilerde 71 maçta 12 gol atıp, 24 asist yaptı. Ali Koç başkanlığında tam takıma alışmışken elde tutulmadı ve gitti. Olympiakos'ta bu sezon 24 maçta 8 gol atıp, 13 asist yaptı.



SOLDADO (GRANADA)

Vıllarreal'den 5 milyon euro'ya alınan Soldado, kritik anlarda attığı gollerle dikkat çekiyordu. Fenerbahçe'de 59 maçta 19 gol atıp, 11 asist yaptı. "Yerine süper isimler gelecek" diye gönderildi, gelenler dikiş tutturamadı. Soldado, Granada'da bu yıl 6 gol, 6 asistle oynuyor.



