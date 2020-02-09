Ersun Yanal: Ayaklarını denk alsınlar

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bir hayli öfkeliydi. Bu sezon ilk kez bu kadar sert ifadeler kullanan Yanal, "Çok mu iyi oynadık? Hayır. Çok mu etkiliydik? Hayır. Bizler de hata yapıyoruz, hakemler de hata yapabilir, yapacaklardır da. böyle büyük bir teknolojik ortamda. kime hesap soracağız. Herkes bizden hesap soruyor, 'İyi oynamıyorsunuz, kötüsün' diye. Biz kimden hesap soracağız" diye konuştu. Yanal, sözlerine şöyle devam etti:

SERT SÖZLER

"Koskoca camianın ayarlarıyla oynuyorlar. Pozisyonları izledikten sonra 'pardon mu' diyecekler. Bu kadar net bir şeyi elimize gözümüze bulaştırdık. Bunun sorumlusu da konuşturulsun. Kabak tadı verdi artık. F.Bahçe büyük bir camia. Ayaklarını denk almalılar. Eşitlik ve adelet istiyoruz. Bu işi adaletli yapamayacaklarsa gitsinler, yapacak olanlar gelsin."