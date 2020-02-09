Ne yaptın Garry!
F.Bahçe'nin yıldız isimlerinden Garry Rodrigues, dün akşam vasatı aşamadı.
F.Bahçe'nin yıldız isimlerinden Garry Rodrigues, dün akşam vasatı aşamadı. Hücumda etkisiz kalan Rodrigues, yakaladığı fırsatları kaçırırken, birçok kez de pas hatası yaptı. Genç futbolcu, karşılaşmanın 90. dakikasında da yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.
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