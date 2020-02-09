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09 Şubat 2020, Pazar
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Ne yaptın Garry!

Ne yaptın Garry!

F.Bahçe'nin yıldız isimlerinden , dün akşam vasatı aşamadı.

F.Bahçe'nin yıldız isimlerinden , dün akşam vasatı aşamadı. Hücumda etkisiz kalan Rodrigues, yakaladığı fırsatları kaçırırken, birçok kez de pas hatası yaptı. Genç futbolcu, karşılaşmanın 90. dakikasında da yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

  1. 9.2.2020
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